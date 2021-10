Francisco Javier González, reconocido narrador de TUDN y directivo de la televisora, se mostró muy molesto por un grave error que cometió ‘Lalo’ Trelles, al filtrar su número telefónico.

Este jueves, su ex compañero en Televisa Deportes compartió una imagen en su cuenta de Twitter en donde dejó ver el contacto del periodista deportivo. Y aunque lo borró minutos después, ya cientos de usuarios habían guardado su número.

Los trolls rápidamente aprovecharon para empezar a mandarle mensajes de todo tipo a González, quien reveló que su teléfono estaba saturado por la pifia que tuvo Trelles.

“Por la imprudencia de un amigo que les dio mi teléfono, me apena decirles que no los puedo atender a todos por esa vía. Cuando esté de vacaciones trataré de responderles y no hacerle al “Canelas”. Me hicieron el día emocionante y divertido”, escribió en su Twitter.