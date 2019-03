Lamentable que El Tata Martino no llame a más jugadores del León a la Selección Mexicana

León, Guanajuato.- Es lamentable que Gerardo El Tata Martino no haya convocado a más jugadores de León a la Selección Mexicana, porque Ignacio Ambriz tiene varios elementos que están pasando por buen momento y además, el equipo en general está en una excelente racha.

En lo personal estoy un poco incómodo con la lista de los convocados porque, caray, León está en el primer lugar de la tabla general, es el mejor en cuanto a ofensiva y defensiva se refiere, y no llaman a más muchachos. Es de lamentar.

Recuerdo que cuando me tocó estar en Selección, no sólo yo, sino varios de mis compañeros platicaban que faltaba alguien de su equipo... Chava Reyes incluso me platicaba que había compañeros que estaban pasando por buen momento pero bueno, en este caso, el técnico es el que tiene la última palabra porque su trabajo no es armar un equipo de “cuates”, sino un cuadro mundialista.

Diego Lainez entrena para el amistoso entre México y Chile.

Siempre ha sido así, en mi época sucedía lo mismo, hasta recuerdo que se quedó el dicho de que “ni son todos los que están, ni están todos los que son”, y es cierto, en todas las selecciones pasa así.

Cada quien tiene su selección: prensa, jugadores, entrenadores, aficionados... pero el que tiene la voz es el técnico en turno, en base a su idea de juego.

En esta ocasión yo considero que la Selección Mexicana podría incluir a más jugadores del León, pero queda en eso, nada más en el deseo de que los llamen.

Y hay que aclarar: el que manda es el técnico, una “golondrina no hace verano” y si Gerardo Martino no convocó a otros elementos de León, pese a la racha impresionante que llevan (mi admiración por ello), es por algo...

En Selección se escoge a lo mejor del futbol mexicano para intentar conformar un equipo, para el técnico quizá no le llama la atención ninguno más, o tal vez es que no se adaptan a su estilo de juego.

León, líder de la Liga MX, sólo aporta a Luis Montes a la Selección Mexicana.

En este aspecto táctico le doy la razón, yo estuve muchos años en Selección y Nacho Trelles nos decía que muchas veces no se llama a los jugadores de un equipo que está en muy buen momento, sino que eliges a ciertos elementos que te ayuden a armar un buen cuadro.

Por otro lado, estos partidos que jugará la Selección Mexicana esta semana servirán para que los muchachos se vayan ambientando en el grupo, conociéndose como compañeros. Me parecen bien estos juegos, que los tomen con la seriedad que se requiere, si no, ¿de qué sirve?

Habrá que ver la actitud de Martino y por lo que veo, le dio la seriedad que requiere. Me parece que es exigente y que así se lo ha hecho ver a los jugadores.

Espero que le vaya bien, y a Nacho Ambriz, que también siga así. Es la mejor racha de León en su historia y en buena parte, es gracias a él.

Una Copa del Mundo, no. Cinco Copas, sí. Di no a las drogas. sí al deporte. Si quieres, te ayudamos.