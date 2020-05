‘Lamentaría mucho pelea, hoy quiero mucho a Faitelson’, dice ‘Perro’ Bermúdez

CDMX.- En plática con Mauricio Pedroza y Herculez Gomez, Enrique ‘Perro’ Bermúdez recordó la vez que iba a pelearse con David Faitelson, señalando que si hubiera pasado eso, hoy lo lamentaría, asegurando que estima mucho al comentarista de ESPN.

En la plática, ‘Perro’ Bermúdez contó que estuvo a punto de llegar a los golpes con David Faitelson en el estadio Jalisco.

El comentarista de TUDN contó que, previo al conato de pelea, hubo una eliminatoria de Selección Mexicana en Honduras, donde David Faitelson hizo ‘El Color’.

En ‘El Color’, Faitelson señaló que fue una noche de derrota mexicana, noche de dolor y noche de ‘perros rabiosos’, estando ‘Perro’ Bermúdez en una de las tomas.

En el estadio Jalisco, Bermúdez encaró a Faitelson, preguntándole si ese color era orden de José Ramón Fernández o algo personal contra él, por lo que comenzó el enfrentamiento entre ambos, pero intervino Ricardo ‘Tuca’ Ferretti, quien, enojado, les dijo que no era lugar.

Y bendito Dios, no llegamos a los golpes. Hoy sería muy lamentable, lamentaría mucho que hubiera ocurrido eso, porque a David, hoy lo quiero mucho, me he dado cuenta que es un ser humano extraordinario, un gran tipo, una buena persona, un gran periodista, alguien muy capaz”, declaró Bermúdez.