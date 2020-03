'Las fotos, se dijeron cosas que no son ciertas’, Zerón revela cómo salió de Azteca

CDMX.- Entrevistando a Raoul ‘Pollo’ Ortiz, Omar Zerón contó cómo se dio su salida de Azteca Deportes, tras ser señalado como el autor de la filtración de fotos íntimas de Patty López de la Cerda.

Señalando que lo que se dijo no fue cierto, con respecto a videos y fotos, Omar Zerón reveló que su salida de Azteca Deportes se dio en la Copa del Mundo Rusia 2018, y aseguró que desde un inicio del torneo hubo falta de comunicación entre él, conductores y elementos de producción.

También traía ciertas cosas en la cabeza que no me permitían tomar decisiones personales”, declaró.

En la Copa del Mundo de Rusia, Zerón contó que directivos de Azteca Deportes le dijeron que estaba fuera de la televisora, lo mandaron con una persona para que viera lo de su boleto de regreso a México.

En ese momento, a la distancia, creo que tanto yo como Azteca nos calentamos. Creo que Azteca pudo haberse tranquilizado y pensar qué se podía hacer conmigo, yo, en cuanto me dicen vete, me fui”, declaró.

Zerón aseguró que, quizá, tanto los directivos de Azteca y él, debieron analizar el asuntos, pero él señaló que vio que ya no había nada que hacer y por “orgullo”, se fue y regresó a México.

Me regresé, después me tocó algo que no le deseo a nadie. Se dijeron cosas de mí que no fueron ciertas”, finalizó Zerón con el tema.