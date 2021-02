Laura Galván busca llegar a Tokio 2020 y quiere imponer récord en 5 mil metros

Guanajuato, Guanajuato.- El viajar a Estados Unidos, al Trails Miles de Austin, la atleta Laura Esther Galván se sacude la presión y toma como reto personal la conquista de la marca en los 5000 metros para los Juegos Olímpicos de Tokio.

Al cerrar su entrenamiento en el Macro Centro II, previo a viajar a Estados Unidos, manifestó que aunque la opción de clasificarse vía ranking de World Athletics es latente, se impone como meta lograr la clasificación y romper el récord mexicano de los 5000 metros.

No la llamaría presión dar la marca, eso me lo propuse al regresar de Lima (de los Panamericanos). A la mejor por el ranking ya estoy dentro (de Juegos Olímpicos), pero mi meta personal es dar la marca y romper ese récord de los 5 mil y si no se da en esta ocasión, voy intentarlo hasta que se dé este ciclo olímpico”, expresó.