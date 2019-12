Layún se siente 'apuñalado' en la Selección y despreciado por el América

México.- Un dolido Miguel Layún advirtió que en Selección Mexicana lo apuñalaron por la espalda.

La felicidad por el título con Rayados no enterró su amargura por estar excluido del Tricolor, luego del alboroto que se armó por la brunch-party en Nueva York y el presuntamente meter a mujeres al hotel de concentración.

"El tema de Selección a mí me tiene sin cuidado. Se ha hablado mucho, muchos rumores, muchos sin fundamentos", dijo.

Me ha lastimado porque mucha gente me ha señalado, gente cercana dentro de Selección ha hablado a mis espaldas mal de mí sin siquiera saber o acercarse a preguntarme y le han pedido a la gente que me dé la espalda.