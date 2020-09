‘Le mando fuerte abrazo, pero le pegaré una recia a su hijo’, felicita ‘Travieso’ a mamá de JC Chávez

Hermosillo, Sonora.- Cumplió años la mamá de Julio César Chávez, Isabel González, y Jorge ‘Travieso’ Arce la felicitó, pero aseguró que le “pegará una recia” al boxeador mexicano en la próxima pelea de exhibición.

Con un video, ‘Travieso ‘Arce pidió parar todo y mandó felicitar a la mamá de Julio César Chávez.

Arce también mandó bendiciones para doña Isabel, asegurando que aún recuerda el consejo que le dio, cuando él tenía 12 años, estando en su casa.

Nunca se me va a olvidar, le mandó fuerte abrazo, Dios la bendiga, pero eso no me quita que el próximo viernes le pegue una recia al viejito picudo, a su hijo JC Chávez. Un abrazo”, finalizó.