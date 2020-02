‘Le pedí selfie, porque no iban a creer que Zidane me chocó’, dijo afectado

Madrid, España.- En los pasados días, el técnico de Real Madrid, Zinedine Zidane tuvo un accidente automovilístico, golpeando con su auto a otro y el conductor afectado le pidió una selfie, porque nadie iba a creer que el francés lo hubiera golpeado.

Dirigiéndose hacia el entrenamiento de Real Madrid, Zinedine Zidane viajaba su automóvil, cuando impactó el auto de Ignacio Fernández.

Ignacio, quien trabaja haciendo muebles en Madrid, señaló que se sintió tranquilo, debido a que supo que había seguro ante el accidente con Zidane.

Le dije que podíamos tomarnos una selfie, porque de lo contrario la gente no me creería que me di un golpe con Zidane. Amablemente me dijo que sí”, declaró Ignacio.