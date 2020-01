‘Le pido a Chávez que me dé 4 o 5 meses para entrenar’, de la Hoya quiere pelea

CDMX.- El peleador estadounidense, nacionalizado mexicano, Oscar de la Hoya, aceptó que sí quiere una tercera pelea ante Julio César Chávez, que sería de exhibición y señalando que el dinero que se ganaría, sería donado a beneficencia, que podría ser al centro de rehabilitación que tiene el ex boxeador.

Me gustaría ser una tercera (pelea) de exhibición. La razón por la que me gustaría hacer es para dar el dinero a buenas causas. Darlo a la fundación de Chávez, me fascina lo que hace él”, declaró.