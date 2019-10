‘Le voy a puro maleta’, explota Paco Villa ante derrota de Cowboys

CDMX.- Cowboys de Dallas perdió ante Jets, siendo la primera victoria para el equipo de Nueva York, por lo que el comentarista Paco Villa explotó y lo mostró en su cuenta de Twitter.

En un primer tweet, Paco Villa preguntó si realmente Cowboys pudo haber perdido ante Jets, que no había ganado en la presente temporada.

Disculpa de antemano a toda la afición aérea de la NFL pero...



Con los Jets! En serio, #Cowboys ? — Paco Villa (@Paco_Villa_) October 13, 2019

Le voy a puro maleta”, sentenció Villa.

Le voy a puro maleta. — Paco Villa (@Paco_Villa_) October 13, 2019

El comentarista de TUDN recordó que apoya a Cowboys de Dallas en NFL, a los Dodgers de la MLB y a Cruz Azul de Liga Mx, que suman 76 años sin ganar el título principal.

Entre Dodgers, Cruz Azul y Cowboys acumulan 76 años.



SETENTA Y SEIS AÑOS! https://t.co/2czwBEsFW8 — Paco Villa (@Paco_Villa_) October 13, 2019

Cowboys de Dallas no ha ganado un Super Bowl desde 1996, Dodgers de Los Ángeles no gana la Serie Mundial desde 1988 y Cruz Azul está por cumplir 22 años de no ganar Liga Mx, desde su último título en Invierno de 1997.

Jets gana primer partido de temporada

En el partido de este domingo, Jets de Nueva York resistió para vencer el domingo 24-22 a los Cowboys de Dallas, con lo cual logró su primer triunfo de la temporada.

Los Jets ganaban 21-9 en el último cuarto, pero Dak Prescott y la ofensiva mejor clasificada de los Cowboys vino de atrás y tuvo una oportunidad de empatar en los momentos finales.

Los Cowboys (3-3) intentaron una patada corta, pero Demaryius Thomas la recuperó para los Jets (1-4), que ganaron por primera vez bajo las órdenes del entrenador en jefe Adam Gase. Fue la tercera derrota consecutiva para Dallas.