LeBron James en contra de jugar sin público por Coronavirus

Estados Unidos.- Luego de que en países como Italia las ligas deportivas tuvieron que frenarse debido al coronavirus, la NBA se ha planetado tomar medidas para evitar riesgos, algo a lo que el astro del baloncesto LeBron James no le agradó del todo.

Y es que parte de las medidas que tomaría la NBA sería la de jugar sin público en las arenas, por lo que James mencionó que no jugaría si esta situación se presenta.

No voy a jugar. Se necesitan fans. Es por lo que juego. No juego por mis compañeros. Lo hago por los aficionados. De eso va todo esto. Si aparezco en un pabellón y no hay aficionados en la grada no voy a jugar. Que hagan lo que quieran", explicó el actual jugador de Los Angeles, Lakers.