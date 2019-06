'León es un equipo bárbaro': Leo Ramos está ansioso por cerrar su pase a la Fiera

Cancún.- El Club León y Leonardo Ramos tienen un acuerdo verbal. En unas horas debe cerrarse la negociación y así el atacante argentino, ex de Lobos BUAP, se presentará a los exámenes médicos con la Fiera en Pachuca.

“Ya se van a enterar, todavía faltan detalles, es cuestión de esperar un poquito más”, comentó Leo Ramos en entrevista exclusiva para Súper Deportivo.

El atacante de 29 años de edad militó en los Lobos de la BUAP todo el año futbolístico reciente, pero sus derechos federativos pertenecían a Cafetaleros de Tapachula, del Ascenso MX.

A falta de cerrar el acuerdo, Ramos se animó a charlar sobre su nuevo equipo, al que llegaría en lugar del paraguayo Walter González.

Pregunta: ¿Cómo va el tema de su llegada al León?

P: ¿Hay un Día D para que se llegue a un acuerdo total?

P: Llega a un equipo que viene de disputar una final de Liga MX...

P: Es un equipo que llega mucho al área, ¿esto le beneficia a usted como hombre de área?

P: ¿Vivió días complicados con el movimiento de Lobos a Juárez?

Acá en el Club (Lobos) me han tratado bien, después las cosas administrativas son problemas de la dirigencia, de los dueños, no es problema mío. Yo en esas cosas no sé, ni me meto".