León es una Fiera contra los punteros, pero inofensivo con los sotaneros

León.- De los seis partidos que le faltan por jugar a La Fiera, cinco de ellos son ante equipos que por el momento no se encuentran entre los mejores ocho de la clasificación general. Y aunque el panorama parece positivo, Nacho Ambriz tiene razones para preocuparse, pues es ante estos equipos en donde han surgido todas las complicaciones.

Con el empate del fin de semana ante Veracruz, el conjunto felino sumó un total de ocho unidades en seis duelos contra instituciones que no tienen un lugar en la Liguilla del Apertura 2019, una cifra baja comparada con los 18 puntos que han estado en disputa y que representa una efectividad del 45%.

Es importante señalar que además, 11 de los 17 goles que han recibido los verdiblancos en el certamen han sido obra de este grupo de equipos que sin demasiado reflectores algunos e incluso con una inversión menor, han puesto a León contra las cuerdas.

Basta decir que Veracruz no sólo llegaba fuera de zona de clasificación, sino en el sótano de la tabla y con una racha de 37 juegos sin ganar. Y no sólo le quitó puntos a la Fiera, sino que estuvo a punto de ganarle en el Nou Camp, donde por cierto León no gana desde el 14 de septiembre, cuando venció a los Bravos de Juárez, que en aquel duelo también tenían ventaja.

En cambio, los números mejoran de manera significativa cuando se enfrenta a los demás punteros (Necaxa, Santos, Tigres, Pachuca, Querétaro y América), pues en estos seis partidos, los esmeraldas se han quedado con 12 puntos de 18 posibles para conseguir así un 67% de efectividad.

Y vienen más

Desafortunadamente para el cuadro de Ambriz, de los seis partidos que le restan en el presente campeonato, sólo uno de ellos es ante un equipo que está entre los ocho primeros, mientras que el resto son ante cuadros que no están siquiera en zona de clasificación.

El primero de los seis, será ante unos Pumas que el pasado fin de semana ligaron cinco partidos sin derrota y podrían estar en la “Fiesta Grande”; sin embargo, este duelo podría tener menos complicaciones dados los números que presenta La Fiera ante estos equipos.

El problema sería el cierre ante San Luis, Cruz Azul, Morelia, Toluca y Xolos y no sólo porque estos se llevarán a cabo justo al final del campeonato, sino porque así como Veracruz, tendrán “el cuchillo entre los dientes” buscando puntos que les permitan colarse a la Liguilla.