‘León fue una hermosa experiencia’: JJ Macías le agradece a la Fiera, pero sueña con el título en Chivas

León.- Hace un año, José Juan Macías llegó al León como un desconocido. Ahora, a unos días de iniciar el Clausura 2020, el “JJ” ha vuelto a Chivas como una realidad, con el aprendizaje que recibió en su paso por la Fiera.

En entrevista con el Diario Récord, Macías acepta que los 12 meses de 2019 cambiaron su vida para bien. Aprendió a valerse por sí en una ciudad desconocida y deportivamente llamó la atención de todos, para llegar hasta la Selección Nacional.

Sin duda (el mayor aprendizaje) fue vivir solo, fue salir de mi casa, que me costaran las cosas, la madurez que obtuve al depender de mí, vivir en solo en León, prepararme la comida, lavar mi ropa, mantener limpio el departamento, esos detalles me hicieron crecer como persona como no tienes idea, eso fuera de cancha”, contó Macías en el entrevista.