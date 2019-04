León ha sufrido con su 'kriptonita' en sus dos derrotas del torneo

León, Guanajuato.- La Fiera ha tropezado dos veces en el torneo, ambas caídas sufridas de una manera similar y en esto Nacho Ambriz deberá encontrar el antídoto para salir avante en la Liguilla que se acerca.

Tal parece que reducir los espacios se convierte en la kriptonita que anula la potencia del superlíder felino.

Le pasó al León con Tijuana en la fecha 3 y también en la reciente derrota ante Guadalajara. Todo apunta que la ocurrencia tapatía fue revisar lo sucedido contra Xolos.

En aquel partido, los Verdes llegaban de dos empates contra los grandes del norte, lo que fue considerado como un triunfo moral, mientras que Xolos sólo habían visto derrotas.

Iguales circunstancias presentaba Chivas que con cinco tropiezos seguidos decidió echar el camión atrás para tener oportunidad ante La Fiera.

De hecho, salvo la alineación de Angulo como eje del ataque en aquel juego contra Xolos, todos los demás que vieron acción en ese duelo también lo hicieron ante el Rebaño.

Y por maldita que pareciera la coincidencia, un descuido por el centro del campo fue lo que ocasionó el gol que definió el destino de este par de duelos.

Xolos y Chivas dispusieron de un mar de piernas en el medio terreno y aunque le permitieron al León la tenencia de la pelota, aguantaron a la oportunidad de un contragolpe.

Macías y Campbell, importantes para León

Si tenemos que marcar diferencias en el León derrotado al enrachado, serían JJ Macías y Joel Campbell. El primero fue suplente ante Xolos y el segundo contra Chivas.

Tanto el chico como el tico son importantes en la dinámica de una ofensiva que ya mareó rivales, abrió ostiones y ha sido contundente. En esto, nos queda claro que JJ tiene fueros para ser punta y que el aporte de Joel no es en goles pero sí en velocidad por la banda, dejando la genialidad en Meneses, Mena y Montes.

No le vamos a decir a Ambriz cuál es la alineación a utilizar en los duelos a morir que se vienen, pero nada es más cierto que los técnicos tienen que confiar en las fórmulas exitosas por encima de las jerarquías.

Mucho se ha hablado de la ausencia de Macías debido a su partida al Mundial juvenil por lo que estará hasta los cuartos de final y que para ello se ha tratado de poner a punto a otros jugadores.

Lo lógico dicta que para llegar a semifinales se debe ganar la fase previa y para este primer paso La Fiera tiene que usar su mejor maquinaria, pues lo sucedido en las dos derrotas ya mencionadas, pueden ser ideas usadas contra los Verdes en la Fiesta Grande por un equipo de buen oficio.

Lo positivo para León es que ha podido ver la luz después de la tempestad, tanto que hilvanó 12 triunfos tras besar el pasto contra Xolos, así que podemos pensar que Nacho y sus huestes aprenderán de lo ocurrido ante Chivas.

Me robo la frase de un lector que me escribió que León puede perder, pero no perderse, muy acertado, y menos a sabiendas que para convertirse en el líder se agrandó a través de la humildad de su juego. Esto último sobrevive a cualquier kriptonita…