‘León no está bien, está atascado’, acepta Ignacio Ambriz

León, Guanajuato.- Los abucheos que cimbraron el Nou Camp fueron consecuencia de lo que sucedió en la cancha e Ignacio Ambriz no lo negó: “El equipo no está bien”, aseguró el estratega esmeralda después de apenas rescatar un punto anoche ante Veracruz.

El Apertura 2019 ha traído nuevas vivencias a La Fiera, entre ellas el ligar tres partidos sin ganar y, sobre todo, sin demostrar en la cancha esa alegría que lo había caracterizado y la cual lo colocó con razón, en la cima del campeonato anterior.

El equipo está atascado y no me está gustando nada (...) hemos perdido la confianza para arriesgar en ciertos momentos, yo los veo como que no nos queremos equivocar, hemos cometido errores en contraataque, sí hemos perdido la confianza, yo al equipo lo noto así, que lo quiere hacer tan bien que no quiere equivocarse”, señaló el timonel.