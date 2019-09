León no puede perder más puntos, es momento de acelerar

León, Guanajuato.- El León no se puede dar el lujo de perder más puntos como lo hizo en los últimos dos juegos.

Dos unidades tiradas en casa y tres puntos más que se esfumaron ante el que jugaba como penúltimo lugar de la general. La lección debe aprenderse.

Yarbrough no tiene el tiempo para llegar ni la distancia para acortar con la que ya cuenta Cota; La pareja de Herrera y Ramiro González no está a la par a la de Mosquera y Tesillo; Díaz Price está lejos de un Meneses, a la vez que Leo Ramos no pasa por un nivel similar al de Mena.

Nacho Ambriz se animó a jugar con cambios considerables en su cuadro titular y el resultado saltó a la vista. En casa del Puebla, a la Fiera le faltaron variantes con la pelota, individualidades que estallaran la chispa para encender a la ofensiva entera y versatilidad por las bandas, es más, no recuerdo un par de disparos de media distancia que hicieran estremecer la meta rival.

Quizá el domador pensó que sería fácil un equipo al que le sacaba 10 puntos de diferencia. Si hay algo que debe evitar Nacho y sus jugadores, es la arrogancia.

Ambriz se echó la culpa de la derrota en Puebla, pero también quedaron en posición de hacer una muy buena autocrítica William, Price, Ramiro, Herrera y Leo, quienes recibieron la oportunidad como titulares y no hubo nada claro con ellos.

No comulgo con eso de que hay derrotas que caen a tiempo, pero si le queremos ver lo positivo a la doble jornada, tendremos que pensar así.

León venció al sublíder Necaxa y se relajó ante dos rivales que buscaban revivir. Es decir, la Fiera juega como tal ante los buenos equipos y, aunque caiga en el hígado el mote, se convierte en un ‘levantamuertos’ contra los que están debajo en la clasificación. Y viene Veracruz…

Pero la fórmula la tiene el León en sus propias garras. Los Esmeraldas que lograron una racha histórica lo hicieron impulsados por la premisa de mantener la intensidad ofensiva, el orden defensivo y el placer de ganar, que en conjunto forman lo que comúnmente hablamos en el futbol de humildad.

Además, Nacho visualizaba nítidamente en su fiera una columna vertebral, brazos y piernas que casi resultaban indispensables.

Aquí la cosa es que el León no puede vivir del recuerdo ni mucho menos pensar que solo con la camiseta superará a los rivales.

La suerte salpicó al León con los resultados de la jornada 12 y lo mantuvo en la cuarta posición, pero eso sí, sin margen para el descuido.

Los Esmeraldas están a cuatro puntos del líder general y a dos del segundo y tercer lugar, sin embargo, detrás de sí los persiguen seis equipos que tienen la oportunidad de superarlos en puntos en la siguiente fecha.

Por eso es momento de acelerar en serio.

A la Fiera le restan Veracruz, Pumas, San Luis, Cruz Azul, Morelia, Toluca y Tijuana que, en el papel y por la actualidad de las estadísticas, son juegos ganables. Aunque también, pueden convertirse en un drama esmeralda si se decide y se juega de forma errónea como en Puebla.

