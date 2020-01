León tendría una media cancha 100% de casa... pero prestó a sus juveniles

León.- A unos días de arrancar el torneo de Clausura 2020, León ha cedido a dos mediocampistas jóvenes y que debutaron en Liga MX con la Fiera. Carlos Guerrero y Jorge Díaz Price dejaron la ciudad para fichar con Celaya (Liga de Ascenso) y Everton (Chile).

Estas salidas, ambas a préstamo, se unen a las de otros juveniles que en su momento y a falta de minutos, debieron salir de la institución esmeralda para que su naciente carrera no terminara bloqueada.

Aldo Rocha, Leonel López, Carlos Guerrero y Díaz Price son sólo algunos ejemplos. Lo curioso es que los cuatro son mediocampistas, que unidos con José Iván Rodríguez, hoy bien pudieran armar una muy buena media cancha para León.

En todos los casos, León ha elegido prestar a los jugadores para que tengan minutos. Aldo Rocha, por ejemplo, fue cedido a Monarcas y los michoacanos ejercieron la opción de comprar ante su buen rendimiento. Algo similar pasó con Leonel López, quien deslumbró el Toluca.

Pocas ‘chances’

Rumbo al Clausura 2020, que arranca el viernes, el primero en dejar al León fue el leonés Carlos Guerrero, quien emprendió la fuga del equipo verdiblanco para tener actividad.

Guerrero jugará la próxima temporada en el Ascenso MX y defendiendo la playera del Celaya, sólo un año después de hacer su debut en Primera División y tras conflictos personales que terminaron por borrarle de la mira del técnico Nacho Ambriz.

En el Apertura 2019, Guerrero de 19 años, disputó en dos partidos, para un total de 90 minutos y sufrió una expulsión.

Carlos Guerrero

Al ‘hermano’ chileno

Nacido en Quintana Roo y alojado desde 2017 en León, también Jorge Díaz Price será baja de la Fiera para el próximo torneo.

El destino del juvenil se encuentra en Chile, con el Everton Viña del Mar, equipo que pertenece a Grupo Pachuca.

En el 2019, Jorge Díaz Price jugó 178 minutos en Liga MX y 347 minutos en la sub-20 de la Fiera.

La idea de la directiva es que Price tenga más minutos de acción para poder consolidar su buen futbol, sin embargo será decisión del extécnico de la Fiera, Javier Luis Torrente, si Jorge toma partida protagónica o no.

Jorge Díaz Price - Mexsport

De la banca a la capitanía

Es Aldo Rocha quizá el jugador que más ha trascendido tras su fuga de León, pues se ha convertido no solo en un jugador titular indiscutible en Monarcas Morelia, sino que también porta el gafete de capitán en la institución michoacana.

Con Monarcas, a donde llegó en 2017, Rocha ha disputado 98 partidos de Liga y Copa, incluyendo Liguillas.

Leonel López, por su parte, ha tenido altibajos en su carrera, pero puede presumir de haber llegado a dos finales de liga MX con diferentes equipos (Toluca y América) en el último año. Además, acaba de ser presentado como refuerzo de Pumas.

Aldo Rocha - Mexsport

Regla de Menores

Si tomamos en cuenta solo a los jugadores del Club León que aportaron a la regla de menores en el Apertura 2019 (menores de 21 años 1 meses), se puede ver que solo cinco jugadores dieron minutos en este departamento, aunque fue José Juan Macías, quien aportó el 75 por ciento de los minutos sumados.

Juveniles que salieron del León

Jorge Díaz Price

Se formó en Potros de Hierro y Yalmakan FC, hasta que fue detectado por la dirección de fuerzas básicas del León y traído al equipo esmeralda en el Clausura 2017. Díaz Price dio el salto enseguida y un año después debutó en Primera División, donde la falta de continuidad ha sido su talón de aquiles.

PRICE EN FUERZAS BÁSICAS CON LEÓN

Torneos jugados: 5

Juegos jugados: 45

Liguillas: 1

PRICE EN LIGA CON LEÓN:

Torneos jugados: 4

Juegos jugados: 28

Minutos jugados: 853

Goles: 0

Liguillas: 0

Último torneo con León: Apertura 2019

Equipo actual: Everton Viña del Mar (Préstamo)

Carlos Guerrero

El inicio de su formación fue en el América y tras pasar por el Real Leonés, llegó en el Clausura 2016 a las fuerzas básicas del León, donde ha pasado por la sub 15, sub 17 y sub 20, hasta llegar al primer equipo.

GUERRERO EN FUERZAS BÁSICAS CON LEÓN

Torneos jugados: 10

Juegos jugados: 83

Liguillas: 1

GUERRERO EN LIGA CON LEÓN

Torneos jugados: 2

Juegos jugados: 9

Minutos jugados: 229

Goles: 0

Liguillas: 1

Último torneo con León: Apertura 2019

Equipo actual: Celaya FC (Préstamo)



Aldo Rocha

Se curtió en Cachorros de León de tercera división desde el 2008 y poco a poco fue ganando reflectores. Debutó en Primera División cinco años después en un duelo entre Pumas y León dentro del Clausura 2013.

ROCHA EN FUERZAS BÁSICAS CON LEÓN

Torneos jugados: 13

Juegos jugados: 159

Liguillas: 5

ROCHA EN LIGA CON LEÓN

Torneos jugados: 8

Juegos jugados: 65

Minutos jugados: 3777

Goles: 2

Liguillas: 3

Último torneo con León: Apertura 2016

Equipo actual: Monarcas Morelia (Capitán)

Leonel López

Llegó a León con 19 años y rápidamente brilló en la sub 20 al grado de que un año después debutó con el primer equipo. Los problemas personales lo llevaron a su salida, primero a préstamo con Toluca en el Clausura 2018 y después al América en el Apertura 2019.

LEO EN FUERZAS BÁSICAS CON LEÓN

Torneos jugados: 9

Juegos jugados: 74

Liguillas: 3

LEO EN LIGA CON LEÓN

Torneos jugados: 6

Juegos jugados: 45

Minutos jugados: 2597

Goles: 0

Liguillas: 2

Último torneo con León: Apertura 2019

Equipo actual: Pumas