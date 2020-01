León presume que ganó rifa por avión; Nico Sosa también viajó a Torreón

León, Guanajuato.- Nicolás Sosa está listo para debutar con el Club León… aunque lo hará con la Sub-20. En sus redes sociales, León presumió que ganó la rifa por el Avión.

Mira mamá, lo que me saque en la rifa”, escribieron.

Mira mamá, lo que me saqué en la rifa. ✈️ pic.twitter.com/7bgKQpJVgf — Club León (@clubleonfc) January 18, 2020

En la foto se pueden ver a William Tesillo, Ángel Mena, Yairo Moreno, Stiven Barreiro, Ismael Sosa, Osvaldo Rodríguez, entre otros.

Sobre Nico Sosa, el delantero de la Fiera que llegó como refuerzo para este Clausura 2020, tendrá sus primeros minutos en campo con la playera esmeralda, sin embargo, estos no serán con el primer equipo.

Estaría para unos minutos, pero la mejor opción es jugar con la Sub-20, para ir agarrando ritmo, ir adaptándome al juego y ahí ya veremos para más adelante", dijo Sosa, quien hizo el viaje con el equipo felino rumbo a Torreón. "Me puse a punto con el profe Mario (Avendaño, Preparador Físico), me adapté bastante rápido al tema físico y ahora a agarrar el ritmo de juego"

Sosa está considerado para ver acción en el juego de la categoría Sub-20, donde León visita a Santos Laguna este domingo a las 11 del día en las Canchas Alternas TSM.

Va a ser un partido muy difícil contra Santos porque de local se hacen muy fuertes, pero nosotros estamos muy bien para afrontarlos, tenemos un equipo que juega bien al fútbol y vamos a ir a buscar el triunfo", comentó Sosa.

El plan del técnico esmeralda Ignacio Ambriz, es que Sosa tome ritmo en los próximos partidos de la sub 20, para después considerarlo en llevarlo a la banca como uno de los nueve extranjeros que puede convocar juego.

“Es difícil juntarlo ahora, porque esa base física que nosotros pretendemos no la tiene, y no hablemos de ritmo porque no la va a tener”, dijo Ambriz hace unos días sobre la situación de Nicolás Sosa.

“Lo estamos entrenando mañana y tarde para hacer que juegue el domingo arriba de 60 minutos (con la Sub-20), para meterle esa carga que necesitamos y para más tardar de dos o tres fechas, poder sacarlo a la banca”.

La Fiera enfrenta Santos Laguna este domingo en el estadio TSM Corona en punto de las 6:45 de la tarde.