León tiene cuatro lesionados, pero podrían sumarse dos más

León, Guanajuato.- A las cuatro bajas de jugadores con las que cuenta León, se podrían sumar dos más para el partido ante Atlético San Luis.

Y es que a las lesiones de Andrés Mosquera, Leo Ramos, Pedro Aquino y Luis Montes, se podrían unir las del ahora capitán Fernando Navarro y el delantero ecuatoriano, Ángel Mena.

“Estoy un poco inquieto, tengo dos situaciones, una de Fer Navarro y otra de (Ángel) Mena”, dijo el técnico Nacho Ambriz en conferencia de prensa.

Tienen molestias, no sé si podemos rescatarlos para el partido y me obligaría a no repetir el equipo que inició el domingo (frente a Pumas), me tengo que esperar hasta mañana (sábado) al mediodía para ver si podemos contar con ellos”.