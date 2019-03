León tiene un nuevo récord a la vista en la Liga MX

La Fiera podría convertirse en el sexto equipo que logra hilar ocho triunfos en la Liga MX desde que se instauraron los torneos cortos en el Invierno de 1996.

América puso el ejemplo en el Verano 97 al ganar ocho partidos consecutivos y equipos como Veracruz (Apertura 2004), Chivas (Bicentenario 2010), Cruz Azul (Clausura 2014) y Toluca (logró nueve triunfos seguidos en el Clausura 2018), lo replicaron para obtener también dicha distinción.

Tras 10 jornadas del Clausura 2019, la Fiera acumula siete victorias, las cuales se han forjado desde el triunfo a Querétaro en la jornada cuatro y pasando por encima de equipos como Cruz Azul, América, Toluca, Pumas, Santos y Lobos BUAP.

“Hemos trabajado para competir”, dijo el entrenador Nacho Ambriz tras el triunfo de su Fiera ante Lobos BUAP.

Hay un gran compromiso del jugador, hay hambre, pero no se nos puede perder el objetivo, no hemos hecho nada en realidad, no hay que perder piso para tener un buen cierre de torneo