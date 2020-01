León viajó a Torreón sin William y dando confianza a jóvenes de 16 años

León, Guanajuato.- Con un par de jóvenes de 16 años y sin William Yarbrough en la convocatoria, así viajó la Fiera a Torreón de cara al duelo que tendrá ante Santos y cierra la jornada dos del Clausura 2020.

Ignacio Ambriz está convencido de que, Saúl Zamora y Fidel Ambriz, son el futuro de la media cancha del Club León y por ello los ha puesto en la convocatoria para el duelo de este domingo, cuando la Fiera visite a Santos Laguna.

Ambriz y Zamora, ambos de 16 años, cumplen su segunda convocatoria del torneo y podrían salir a la banca por segunda fecha consecutiva.

No te extrañe que en uno de estos aparezcan de titulares (jugadores juveniles), porque lo necesitamos”, dijo Nacho Ambriz en días pasados con respecto a la regla de menores que deben cumplir los equipos en el Clausura 2020. “No me quiero ver que faltando cinco jornadas que me faltan 900 minutos y creo que a través de arroparlos, van a ir apareciendo jugando de titulares”.