¡Se arma la apuesta! 'Perro' Bermúdez revela qué hará si el Atlas queda campeón

CDMX.- Enrique ‘Perro’ Bermúdez confirma que si Atlas es campeón de Liga Mx sería la primera vez que vería al equipo levantar un título, por lo que ya hizo la apuesta si el equipo rojinegro levanta el título.

Mediante un video para TUDN, Enrique ‘Perro’ Bermúdez señaló que sería una felicidad extraordinaria el ver a Atlas campeón de Liga MX.

Nací en 1950; cuando se coronaron, tenía seis meses, no los he visto ser campeones. ¿Qué haría? Me pintaría un escudo rojinegro acá en el ‘coco’ (cabeza), para que lo viera todo el mundo”, declaró ‘Perro’ Bermúdez.