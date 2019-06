León ya conoce fechas y horarios para duelos del A2019 en LigaMX

León - América y Chivas serán los primeros rivales que visiten el Nou Camp para enfrentar al Club León en el Apertura 2019.

La Liga MX por fin público el calendario del próximo torneo que iniciará el 19 de Julio con el partido entre Puebla y Xolos.

Checa aquí el calendario de partidos de la Fiera.

La Fiera, que en este semestre solo disputará la Liga MX (jugará Concachampions en febrero del 2020), abrirá el torneo el torneo el 20 de Julio enfrentando a Pachuca en el estadio Hidalgo.



Una semana después, León tendrá su primer partido del torneo en casa y será recibiendo a las Águilas del América. También recibirá a Chivas en la jornada cinco.



El torneo que ya tiene confirmado al Club Juárez FC como el equipo número 19 de la Liga MX, tendrá una semana de descanso para todos los clubes.



Al León le corresponde el descanso de la jornada 4.



Además, la Fiera deberá jugar como local el martes 24 de septiembre ante Atlas, en duelo programado para las 21 horas.

El resto de los equipos que visitaran el Nou Camp, son Santos, Juárez, Veracruz, San Luis, Morelia y Toluca en un calendario que contempla al menos dos Fechas FIFA.



La Fiera cerrará el torneo en la jornada 19 ante Xolos de Tijuana.

Calendario Club León Apertura 2019

Jornada Partido Fecha

1 Pachuca Vs León 20 de Julio

2 León Vs América 27 de Julio

3 Rayados Vs León 3 de Agosto

4 León descansa ----------------

5 León Vs Chivas 17 de Agosto

6 Querétaro Vs León 24 de Agosto

7 León Vs Santos 28 de Agosto

8 Tigres Vs León 31 de Agosto

9 León Vs Juárez 14 de Septiembre

10 Necaxa Vs León 21 de Septiembre

11 León Vs Atlas 24 de Septiembre

12 Puebla Vs León 27 de Septiembre

13 León Vs Veracruz 5 de Octubre

14 Pumas Vs León 20 de Octubre

15 León Vs San Luis 26 Octubre

16 Cruz Azul Vs León 31 de Octubre

17 León Vs Morelia 3 de Noviembre

18 León Vs Toluca 9 de Noviembre

19 Xolos Vs León 22 de Noviembre