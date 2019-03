León ya tuvo una racha de 7 triunfos y terminó campeón

Me da gusto que León haya llegado a su séptima victoria consecutiva, los récords son para igualarse o superarse, tuvieron que pasar muchos años para que esta cifra volviera a repetirse en la institución y me alegra mucho por el plantel actual.

Sólo dos equipos esmeraldas han conseguido esta cantidad de triunfos seguidos, uno fue el de la temporada 1975-1976, y el otro nosotros con el señor López Herranz (1955-1956), cuando quedamos campeones.

Ahora me da gusto por Nacho Ambriz, que va logrando lo que se ha propuesto en su carrera.

Si retrocedemos un poco, se da uno cuenta que Nacho Ambriz en su carrera ha ido lento pero seguro, eso habla muy bien de él; ha trabajado como auxiliar, trabajó en España, aprendió mucho y lo está aplicando.

Nacho Ambriz tiene al León en el liderato. Foto: MexSport

Los mismos jugadores están en muy buen momento, hay un gran grupo y no parece que existan dimes y diretes porque uno juega y otro no, ahí tiene que ver mucho la mano del técnico, que los tranquilice, y de los mismos jugadores, que estén atentos aunque no jueguen, porque en cualquier momento les puede llegar la oportunidad y no deben desaprovecharla.

Me sorprende este buen paso sobre todo porque León ha tenido muchas lesiones y quienes han entrado lo han hecho bien. Eso es reflejo del buen vestidor que hay.

En nuestra época, el señor López Herranz nos pedía no perder el piso, que nos cuidáramos, que lleváramos una vida de futbolista profesional... las lesiones casi no nos perjudicaron, eso fue importante para nosotros.

Esperemos que sigan por este camino, se ve que la relación en el equipo es buena y lo importante es que sigan jugando con humildad.

La humildad no es que seas “chiquito” de carácter, ser humilde es ser buen jugador, ser buena persona, que se hable bien de ti en otro aspecto además del meramente futbolístico.

León celebra el gol de la victoria sobre Lobos BUAP. Foto: MexSport

Desde luego que ser campeones es la meta, recuerdo que a nosotros nos decían:

No pierdan piso, estamos jugando bastante bien, la meta es ser campeones, vamos poco a poco hacia allá”.

Por último, aprovecho este espacio que me brindan para agradecer también al doctor Rafael Romero y su cuerpo médico. Me operaron de mi ojo el domingo pasado y les agradezco la atención que siempre han tenido conmigo.

Una Copa del Mundo, no. Cinco Copas, sí. Di no a las drogas, sí al deporte. Si quieres, te ayudamos.