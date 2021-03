Leonés Jesse Carrasquedo sigue los pasos de Checo Pérez en Europa

Jesse Carrasquedo nació hace 13 años en León Guanajuato y prácticamente desde que tiene uso de razón, su vida ha estado vinculada al rugir de los motores y la velocidad, por lo que uno de sus principales objetivos es llegar algún día a la Fórmula 1.

Actualmente radicado en Italia, Carrasquedo brindó sus más importantes experiencias en un largo camino rumbo a la máxima categoría del deporte motor y en entrevista para Súper Deportivo contó cómo ha sido su evolución en las pistas.

Mi papá corría karts cuando yo estaba muy chiquito, siempre lo iba a ver y pues un día me dijo que si me quería subir al kart. Al principio tuve un poco de miedo, pero ya después me encantó, fueron muy buenos tiempos en el autódromo León”.

Jesse Carrasquedo.

Aunque en un inicio todo le quedaba grande, no dudaba en divertirse: “Yo empecé a los cinco años, lo único que recuerdo es que había muy pocos pilotos, me pesaba muchísimo el casco, eso hacía que siempre mi cabeza se ladeara (sic). Hacía muchos trompos en ese momento, pero me divertía mucho, no lo olvidaré”.

Luego de tener su debut en el Bajío mexicano, en donde comenzó a experimentar con el kartismo, recibió una oportunidad de sumarse al proyecto ‘Campos Racing Drivers Academy’ de Adrián Campos (DEP), por lo que decidió trasladarse a Europa:

Para F4 estoy entrenando en Valencia en el equipo Campos. A este equipo fueron Checo Pérez o Fernando Alonso y ahí estamos entrenado mucho para hacer buena temporada. Estoy por realizar algunos Test Days de F4 en España y también cuando estoy libre siempre me vengo a Campos y entreno todo el día”.

Carrasquedo a bordo de su monoplaza.

Es en Valencia, donde pasa días enteros entrenando y buscando perfeccionar su manejo rumbo a la F1, pero también en Italia sigue practicando el kartismo: “En Italia yo corro karts, soy piloto oficial de Parolin Racing, en lo que es una nueva categoría que se llama ‘OK’ en donde tendré un calendario de 20 fechas incluyendo el campeonato europeo y el WKC”

El piloto leonés corriendo para el equipo Parolin

.

Checo, su gran inspiración

Hoy Carrasquedo es arropado por el propio Sergio ‘Checo’ Pérez, quien junto con su hermano, el piloto de Nascar, Antonio Pérez, se encargan de orientarlo dentro y fuera de las pistas.

Actualmente sigue muy de cerca la carrera de ‘Checo’ de quien aprende lo mejor para poder proyectarlo en su naciente carrera:

Checo ahorita es muy buen piloto, sé que esta temporada va a estar con Red Bull, pero más que como piloto es una gran persona que ayuda a otros con su fundación, es una increíble persona cuando lo conoces”.

Jesse junto a Checo en noviembre de 2020.

Carrasquedo combina su gran pasión al volante con sus estudios y es que en plena pandemia de COVID, el joven leonés no deja de lado su preparación sabiendo que en un futuro le resultará ser una importante herramienta en su vida.

IP