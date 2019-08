León.- Guanajuato sumó este sábado una medalla más para la delegación mexicana que compite en los Juegos Panamericanos Lima 2019, ésta de bronce en la disciplina de tiro y gracias a la tiradora leonesa Gabriela Martínez.

La campeona centroamericana participó en la final por equipos de rifle de aire 10 metros luego de obtener un buen puesto en la etapa de clasificación que tuvo lugar en la base aérea Las Palmas.

Martínez hizo pareja con el norteño Edson Ramírez.

La pareja conformada por Gabriela y Edson Ramírez, de Coahuila, sumó un total de 432.9 puntos que le permitieron subir al tercer lugar del podio y por detrás de las parejas de Argentina y Estados Unidos, que se quedaron con el oro y la plata respectivamente.

Aún sin boleto a Tokio

Sin embargo, la medalla tuvo para Martínez un sabor agridulce, pues aunque subió al podio, desafortunadamente no logró la cantidad de puntos que necesitaba para asegurarse un lugar en los Juegos Olímpicos del año entrante.

"A pesar de que no conseguí el pase a Tokio 2020, me siento muy contenta, lo que pasó ya pasó y no lo puedo reparar, pero la verdad es que me siento contenta por haber conseguido la medalla de bronce", señaló la tiradora al término de la prueba.

Hay que trabajar más y ya tengo muchos planes".

La pareja argentina, integrada por María Fernando Russo y Julián Gutiérrez, terminó la prueba con un total de 499.2 puntos. Mientras que los estadounidenses Minden Miles y Lucas Kozeniesky, sumaron 498.5. México, por su parte, sumó 432.9 unidades.