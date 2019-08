'Volvió el internet, me la p...', explotó Castillo contra antiamericanistas

CDMX.- América perdió la final de la Campeones Cup ante Atlanta United y en su Instagram, el delantero Nico Castillo se lanzó contra los antiamericanistas, asegurando que les volvió el internet y se la “p...”

Con una foto en sus Stories de Instagram, Castillo, quien está lesionado, aseguró también que había “resentidos” y “envidiosos” por ver a América en estos torneos.

Como le encantaría estar peleando estos títulos, pero hace años no salen campeones y no saldrán en muchos años más. Me la p...”, escribió Nico Castillo.