Celaya ya está en cuartos de final; definido el repechaje en Liga Expansión MX

Celaya, Guanajuato.- Con el empate a dos goles entre Atlético de Morelia y Tepatitlán, queda definido el repechaje de Guard1anes 2021 en Liga Expansión MX, pero Club Celaya ya está en cuartos de final.

Con el empate a cero goles ante Tapatío, Club Celaya se posiciona en el segundo lugar de la tabla de Guard1anes 2021 de Liga Expansión MX con 28 puntos, por lo que evita el repechaje.

Otro equipo que evita el repechaje será Atlético Morelia, que con 33 puntos es líder de la competencia y está en semifinales.

Celaya espera a cinco equipos en cuartos de final de Guard1anes 2021

Definido repechaje de Guard1anes 2021 en Liga Mx Expansión

Al final de la jornada 15 de Guard1anes 2021 en Liga Mx Expansión, los duelos de repechaje son: Cimarrones (3) que enfrentará a Venados (12), Mineros (4) vs Alebrijes (11), Tapatío (5) ante Coyotes (10), Tepatitlán FC (6) vs Dorados (9) y Atlante (7) vs Cancún FC (8).

En el repechaje, los equipos en mejor posición reciben en su estadio el partido de eliminación y de haber un empate en el tiempo reglamentario, se definirá al ganador mediante la vía de los penales.

Del repechaje, cinco equipos llegarán a cuartos de final, donde se sumará el Club Celaya.