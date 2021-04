Luis Torres no se desespera por no jugar en Tepatitlán

La Piedad, Michoacán.- El futbolista nativo de la comunidad de La Estrella, en el municipio de Pénjamo, Luis Torres, no se desespera para ver actividad en la Liguilla de Expansión con su equipo Tepatitlán FC, que está ganando la serie de cuartos de final ante Cimarrones de Sonora.

Torres es uno de los novatos de ese club de Jalisco y participó siete juegos como elemento de cambio, pero en las pocas veces que lo hizo en campaña regular hubo buenos números para el joven ex jugador de Reboceros Premier.

No he tenido actividad pero sé que en cualquier momento el profesor Ramírez me puede dar la alternativa por ello, hay que seguir preparándonos para demostrar que podemos”, declaró Luis Torres.