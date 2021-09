Estadio 'Pablo Herrera' tendrá partidos de 'Veteranos' de Liga de Futbol en Pénjamo

Pénjamo, Guanajuato.- El estadio "Pablo Herrera" de Pénjamo albergará partidos de futbol en categoría de Veteranos en el nuevo torneo que inicia éste jueves 2 de septiembre, confirmaron directivos de la Liga.

Un total de 12 equipos estarán contendiendo en la justa que ha crecido de manera sorprendente para ésta campaña, pero aún tiene lugares para las escuadras que deseen inscribirse.

La categoría Veteranos da oportunidad a futbolistas de 50 años en adelante para enrolarse en alguno de los clubes que tendrán acción en el torneo.

Cabe destacar que dentro de la lista destacan clubes como Liverpool, actual monarca de esta Liga, pero hay otros como Valladolid con jugadores que quieren levantar la Copa.

En cada jornada que se juegue los días jueves a las 5:00 de la tarde en los campos Juárez, se designará un partido a disputarse sobre la cancha del legendario estadio "Pablo Herrera".

Los juegos de esta jornada 1 en la liga serán los siguientes: Varal vs La Raza, Jubilados vs. Cazador, Valladolid vs. Medel Amigos, Quinielas Perico vs. Zurumuato, Panadería Libertad vs. Arteaga y Liverpool vs. Pachuca.

