Arturo Brizio aseguró que el trabajo arbitral en el Atlas vs Pumas fue correcto

Este miércoles se dio a conocer el análisis arbitral correspondiente a los juegos de vuelta de las semifinales del Apertura 2021 en la Liga MX, y en él, el presidente de la Comisión de Árbitros, Arturo Brizio, señaló que tanto la expulsión de Ignacio Dinenno como el penal que no se le marcó, fueron decisiones correctas.

La Liguilla del Apertura 2021 se ha caracterizado por las interminables fallas arbitrales, pero a través del video publicado por la Federación Mexicana de Futbol en YouTube, Brizio Carter ‘justificó’ con el reglamento las decisiones que tomó el nazareno Jorge Pérez Durán en el duelo de vuelta entre Pumas y Atlas.

Posteriormente, en el video también se analizó la jugada en la que el argentino golpeó el rostro del zaguero atlista tras lanzarse una chilena.

“En esta acción, el delantero de Pumas intenta un remate de chilena pero no juega el balón y golpea en el rostro a su adversario, cometiendo juego brusco grave, poniendo en peligro la integridad física de su oponente. El árbitro sanciona la falta y muestra tarjeta roja, el VAR en su revisión silenciosa confirma su decisión”, aseguró Brizio .

Luego de darse a conocer este video, el exárbitro Francisco Chacón ‘despotricó’ contra Brizio Carter, asegurando que la Comisión de árbitros está engañando a la afición con este tipo de comentarios.

“Cuando piensas que tienes la verdad absoluta y no tienes autocrítica, no existe la posibilidad de mejorar, recuerden que lo más importante es la afición y a ellos no se les debe engañar”, señaló Chacón a través de su cuenta de Twitter, en la que ya había adelantado que el presidente de la Comisión de Árbitros se defendería de esta manera.