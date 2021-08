¿Dónde ver los partidos de Chivas y América en la jornada 5 del Apertura 2021?

TUDN y también TV Azteca serán las televisoras encargadas de transmitir este miércoles el cierre de la jornada 5 del Apertura 2021, actividad que comenzará a las 19:00 horas con dos partidos.

Así como el martes, este día se llevarán a cabo cuatro de los cinco partidos que le restan a la primera fecha doble del nuevo semestre de la Liga MX, pues es importante recordar que el choque entre Pachuca y San Luis se reprogramó para el 3 de noviembre.

El resto de los duelos tendrán lugar este miércoles, y a diferencia del primer día de actividades, hoy saltarán a la cancha equipos como América, Monterrey y el Club León, los tres con posibilidades de asegurar el liderato del torneo, así como Cruz Azul y Atlas.

El día arrancará con los partidos: Cruz Azul vs Monterrey y Santos vs Atlas, ambos a las 19:00 horas, y cerrará con los siguientes choques: Chivas vs León y Juárez vs América, los dos a las 21:00 horas.

Jornada 5 Liga MX Día Hora Partido Por TV 18 de agosto 19:00 Hrs. Cruz Azul vs Monterrey TUDN/Canal 5/ESPN 18 de agosto 19:00 Hrs. Santos vs Atlas TUDN 18 de agosto 21:00 Hrs. Chivas vs León Afizzionados 18 de agosto 21:00 Hrs. Juárez vs América Azteca 7/TUDN/ESPN

De todos estos duelos, sólo uno tendrá ciertas limitantes en cuanto a transmisión, pues el Chivas vs León en el Estadio Akron sólo se podrá seguir a través del canal Afizzionados, mientras que el resto sí contará con otro tipo de opciones.

Televisa, gracias a sus diferentes canales, transmitirá el Cruz Azul vs Monterrey y el Santos vs Atlas. El de La Máquina por TUDN, probablemente el Canal 5 y también ESPN, mientras que el de los laguneros será sólo por TUDN.

En lo que se refiere al duelo entre Juárez y las Águilas de Santiago Solari, también se podrá seguir a través de Azteca 7, TUDN y ESPN. Importante mencionar que sólo dos duelos irían por televisión abierta.

Así las cosas, Pachuca y San Luis serán los únicos equipos que queden con un duelo pendiente, mismo que se llevará a cabo en el Estadio Hidalgo, el 3 de noviembre a las 19:00 horas.

Recibe gratis por email las 8 noticias esenciales de AM, antes de las 8:00 a.m.

Las noticias de AM en

Síguenos