¡Nuevo proyecto! El ‘Travieso’ Guzmán dirigirá en la Liga Nacional de Guatemala

Daniel Guzmán se sumará al grupo de jugadores y entrenadores mexicanos que deciden apostar por las ligas de futbol de Centroamérica, pues en los próximos días llegará al banquillo del Deportivo Guastatoya de la Liga Nacional de Guatemala.

El “Travieso”, campeón con Santos en el Clausura 2008 de la Liga MX, se convertirá en el cuarto entrenador mexicano que dirige en el futbol de Guatemala, esto de acuerdo con ESPN que entrevistó al nuevo entrenador del Guastatoya.

“Estoy contento por la oportunidad que me brindan como técnico del Deportivo Guastatoya. Cuando me hacen el favor de invitarme a tomar las riendas de Guastatoya, siempre pongo el corazón por delante. Estoy en el momento de mi vida de aportar algo diferente a una institución y hoy me doy cuenta que el futbol lo amo y este proyecto de Guastatoya me gustó porque han conseguido tres títulos. Veo un equipo serio y ordenado. Dejo por un lado todo lo que tengo en Guadalajara para ayudar al equipo a salir campeón”, dijo el timonel.