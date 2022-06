¡Lo aclara! Fernando Ortiz habla sobre si regresa Giovani Dos Santos al América

El nombre de Giovani Dos Santos sonó muy fuerte para regresar al América y ser parte de la pretemporada del equipo, sin embargo, este lunes el técnico Fernando Ortiz aclaró la situación del atacante mexicano y también habló sobre otros posibles refuerzos para las Águilas.

Esto luego de que “Gio” haya entrenado con la Sub-20 del conjunto azulcrema en los últimos meses y se especuló que viajaría con el club hacia su etapa de preparación física en Cancún, a la espera de ganarse un lugar en el primer equipo.

El “Tano” Ortíz habló en su salida del aeropuerto de la Ciudad de México y reveló cuál es la situación con el mayor de los Dos Santos.

“Estamos en una institución tan grande que se hablan tantas cosas sin saber la realidad. Giovani no está con nosotros, pero es parte, que se entiende, de la magnitud que tiene esta institución, pero no lo vamos a contar”.

Si bien no será parte de la pretemporada, Ortiz no quiso cerrar por completo la puerta para Giovani Dos Santos. No obstante, fue más aventurado al hablar de la posibilidad de firmar a Israel Reyes del Puebla, un defensor que ha estado en la órbita azulcrema.

“Es un excelente jugador. Todos sabemos sus condiciones y lo ha demostrado con la Selección. Veremos qué sucede porque en estos momentos debe de estar evaluando propuestas que debe tener. De la parte nuestra también estamos viendo otros jugadores”.

Finalmente, el técnico del América también se dio tiempo de tocar el tema de Pablo Solari, elemento del Colo-Colo de Chile y que se ha rumorado en varias ocasiones que podría llegar al Nido.

“La gente está trabajando en todos los refuerzos, el presidente, el manager, nosotros nos enfocamos en la parte física, pero seguramente van a venir jugadores y estamos a la espera de eso”.

HISTORIAL DE GIOVANI

Dos Santos tiene más de un año sin jugar un partido oficial, su último encuentro fue el 10 de abril del 2021 cuando entró unos cuantos minutos en la victoria del América ante los Tigres.

En su último torneo con las Águilas apenas registró 277 minutos, tres partidos de titular y sólo un gol en el Clausura 2021.

El balance total de Giovani Dos Santos con América fue de cuatro tantos y dos asistencias en los dos años que estuvo en la institución azulcrema.