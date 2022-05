¿Llegará? Luis Suárez confirma que tuvo oferta de la Liga MX

Madrid, España.- ¿Llegará a la Liga Mx? En entrevista, el futbolista uruguayo Luis Suárez reveló que le llegó una oferta del futbol mexicano.

En plática para ‘El Larguero’ con Manu Carreño, Luis Suárez hablaba sobre su futuro, tras su salida del Atlético de Madrid, y reveló que le llegó una oferta de Liga Mx.

Te llaman de Sudamérica, de equipos como de Brasil; me llamaron de Centroamérica, como de México, después, en Argentina. Mi mentalidad y mi cabeza está acá (Europa)”, declaró Suárez.

El delantero uruguayo mencionó que tiene ofertas del futbol de LaLiga de España, que aún sigue analizando, porque quiere llegar de forma competitiva al Mundial con la Selección de Uruguay.

Luis Suárez dejó a Atlético de Madrid, tras dos temporadas

Luis Suárez aseguró que no le cierra la puerta a ningún equipo, pero aún no se ve en el futbol de China o de Catar, porque no piensa en la oferta económica, sino en la deportiva, por lo que llegará a donde le agrade la propuesta y sea en beneficio para él y su familia.

Luis Suárez señaló que aún no tiene definido en dónde jugará a partir de la temporada 2022-2023 y añadió que él tiene la suerte de tomar la decisión sobre en qué equipo estará.

En el futbol de Europa, Luis Suárez ha jugado con Groningen, Ajax, Liverpool, FC Barcelona y Atlético de Madrid; con este último ganó la Liga en 2021.