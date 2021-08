Con gol de Renato Ibarra, América mantuvo el primer lugar del Apertura 2021

AMÉRICA 2-0 XOLOS

Su regreso generó polémica pero Renato Ibarra se encargará de convencer a la afición, así lo demostró en su primer partido con el Club América en este Apertura 2021 y en el que influyó directamente en el triunfo azulcrema al anotar el segundo gol del partido.

Sin Santiago Solari en el banquillo, esto debido a unas molestias físicas que lo obligaron a descansar, las Águilas tuvieron un partido muy complicado ante los Xolos de Robert Dante Siboldi, y si el marcador finalizó 2-0 a su favor, fue gracias a un señalamiento arbitral.

Xolos se quedó cerca de sumar un punto más en el semestre para salir de la parte baja de la clasificación, pero un penal justo en los últimos minutos del partido cambió todo el panorama.

Luis Javier Gamiz se fue expulsado al 89’ y después, desde los 11 pasos, Sebastián Córdova puso el 1-0 para las Águilas. Poco después, y ya con un Tijuana desfondado, Ibarra aprovechó para sacar un zurdazo dentro del área para aumentar la ventaja y marcar su primer gol con los de Coapa en su regreso después de haber sido dado de baja el año pasado.

En total, el ecuatoriano disputó un total de 17 minutos en la cancha del Estadio Azteca pero fue clave en los tres puntos que sumaron las Águilas y los cuales los colocan en el primer lugar de la clasificación general.

PUMAS 2-0 PUEBLA

Fue hasta la jornada 6 que Pumas logró romper la mala racha, pues en la cancha del Olímpico Universitario, los de Andrés Lillini obtuvieron su primera victoria del Apertura 2021 y vencieron a Puebla por marcador de 2-0.

Washington Corozo al 73’ de tiempo corrido, e Ignacio Dinenno al 81’, fueron los artífices del triunfo universitario gracias a los goles que marcaron y con los cuales sacudieron la presión que ya no cabía en la institución auriazul.

El argentino convirtió el penal que se marcó en la recta final del enfrentamiento y no pudo contener las lágrimas, pues así rompió no sólo la racha que el equipo acumulaba, sino también la propia, pues es importante recordar que no había marcado gol desde abril de este año.

