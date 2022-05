Descenso en Liga Mx volvería después del Mundial... de 2026

CDMX.- Al parecer, el descenso en el futbol de Liga Mx volvería después del Mundial… del 2026.

De acuerdo con información de David Medrano, el descenso a Liga Expansión MX no existirá hasta el 2026, señalando que con el fin de que los “equipos puedan encontrar socios sin el riesgo de un descenso”.

En su columna, David Medrano detalla que seguirán las sanciones para los últimos tres lugares de la tabla porcentual en cada temporada. Para la campaña 2021-2022, FC Juárez tendrá que pagar 80 millones de pesos, Xolos deberá dar 47 millones de pesos y Toluca está obligado a depositar 33 millones de pesos.

Sí habría ascenso en Liga MX

David Medrano detalló que hasta 2026 no habrá descenso, pero eso no quiere decir que no exista el ascenso. El periodista explicó que la Liga Mx busca que haya 20 equipos en la Primera División .

No se ha logrado a causa de que no han existido empresas o empresarios con real interés de poder comprar un equipo de Primera División (700 millones de pesos)”, escribió Medrano.

Hasta el momento, en Liga Mx hay 18 equipos, mientras que en la Liga Expansión Mx hay 17 equipos, aunque en esta división hay tres clubes que son franquicias: Raya2 Expansión, Pumas Tabasco y Tapatío, que no tienen derecho al ascenso.