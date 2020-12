Liga Mx confirma cambios y llegada de Mikel Arriola como nuevo dirigente

CMDX.- El abogado y politologo, Mikel Arriola fue confirmado oficialmente como parte de la Liga Mx, por lo que ocupará la presidencia ejecutiva a partir del próximo 1 de enero del 2021, informó Enrique Bonilla actual dirigente del organismo.

En conferencia de prensa, Bonilla explicó que habrá una división en la dirección, misma que ya se encuentra aprobada por la asamblea de dueños y que comenzará a operar una vez comenzado el año entrante.

Además se confirmó la creación de la dirección de desarrollo internacional de la Liga Mx, con la cual se busque priorizar el regreso de clubes mexicanos a competencias internacionales tales como la Copa Libertadores.

Descartó un tope salarial en la Liga MX

Uno de los temas cuestionados durante la presentación de Arriola, fue el de la regulación salarial, por lo que respondió:

“No soy amigo de los topes salariales, yo creo que el mercado se comporta de manera racional, y las administraciones cuando topes terminan por sobrevalorar, también tenemos que es una autoridad que es una autoridad que se encarga de la competencia económica, que es la COFECE y en ese sentido estamos con una ley de avanzada y de castigo a las actividades monopólicas”, señaló.

A su vez Bonilla reafirmó: “Ningún momento está contemplado el establecer un tope salarial en la Liga Mx, ni varonil ni femenil, ese punto no esta contemplado y las transferencias de jugadores al extranjero ese esta muy claro es un mercado, si el jugador vale lo que piden por el si no el jugador no será transferido”.

Entre algunos otros puntos se confirmó que para el 2021, el torneo seguirá llamandose Guard1anes, además de que la competencia se iniciará el 7 de enero y culminará el 30 de mayo.

IP