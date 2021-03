Reboceros podría enfrentar a Irapuato en liguilla de Liga Premier FMF

La Piedad, Michoacán.- Luego de confirmarse que Reboceros de La Piedad es uno de los tres primeros invitados a la Liguilla en la Liga Premier FMF, el ambiente en el campamento es de primera, además ya suenan algunos de sus rivales, entre ellos La Trinca Fresera de Irapuato.

En la tabla general de la Liga Premier, considerando su reglamento de competencia, avanzarán a la siguiente ronda los primeros 4 lugares de cada sector, siendo los Alacranes de Durango, Reboceros de La Piedad y Colima FC los afortunados en el Grupo Uno, hasta el momento.

Reboceros de La Piedad ya está en la liguilla

Mientras que del Grupo Dos, hasta ahora no hay asegurados, pero están Cruz Azul Hidalgo, que entra como líder general; siguen Inter Playa, Irapuato y Cafetaleros de Chiapas. Cafessa tiene también posibilidades siempre y cuando termine en cuarto lugar.

Las llaves que se dieran si el torneo cerrara en este momento serían: Cruz Azul Hidalgo vs. Gavilanes de Matamoros, Inter Playa vs. Colima, Irapuato vs. Reboceros de La Piedad y Cafetaleros frente al plantel de Alacranes de Durango.

Por otro lado, para esos planteles que aspiran a la Liguilla deberán cumplir todos los requisitos entre ellos que no tengan deudas ante FMF y tienen límite para ponerse al corriente en la reunión previa a la fiesta grande a celebrarse en abril.