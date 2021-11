Comienzan los cuartos de final de la Liga Regional Campesina 'Samuel Méndez'

La Piedad, Michoacán.- La pelea por el título del torneo 2021 en la Liga Regional Campesina “Samuel Méndez” dará comienzo este sábado con los partidos de cuartos de final, correspondiente a la categoría de Segundas, en tanto, el domingo se juegan las Primeras.

Los partidos de Ida en esta ronda a jugarse este sábado son: Cuevas de Morales vs. San Ignacio de Álvarez, Churipitzeo vs. Maravillas de Morales, San Marcos vs. Buenavista de Cortés, un clásico de antaño. Además del Mezquite de Luna vs. Los Ocotes.

Por lo que se refiere a la Primera Fuerza, estos son sus partidos de Ida: Los Ocotes vs. San Ignacio de Álvarez; Cuevas de Morales vs. Maravillas, San Marcos vs. Buenavista de Cortés y por último Colorado de Herrera ante Churipitzeo.

Todos los partidos se jugarán a las 4:00 de la tarde, de acuerdo al reporte oficial que hizo la mesa directiva a través de sus redes sociales, luego de la asamblea que el miércoles celebraron los representantes de equipos.

El sistema de competencia en Cuartos de Final se emplea con marcador global al finalizar la vuelta y en caso de empate, pasará a la semifinal el que mejor haya terminado en la tabla de la primera fase.

Las noticias de AM en

Síguenos