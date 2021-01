Atlético Veracruz no salió a jugar; denuncian árbitros no afiliados y ambulancia ausente

CDMX.- Atlético Veracruz iba a jugar los cuartos de final ante Jaguares Jalisco por el pase a semifinales en la Liga de Balompié Mexicano (LBM), pero el equipo no salió a jugar. En sus redes sociales, Manuel Mondragón explicó que no había ambulancia y los árbitros no estaban afiliados a la Liga.

Mediante su cuenta de Twitter, Manuel Mondragón señaló que, previo al partido ante Jaguares Jalisco, encontraron que no había árbitros afiliados, ni ambulancia y también había jugadores sin registrar.

Una verdadera falta de respeto, Liga de Balompié Mexicano; no podemos ser cómplices de la falta de seriedad para la organización de un partido ‘profesional’”, escribió.

Mondragón aseguró el presidente de la Liga de Balompié Mexicano, Víctor Montiel, señaló que Atlético Veracruz había ganado por reglamento.

Firmó un documento y un video donde él (Montiel) asegura que tenemos razón, que tenía el pase asegurado”, escribió.

Llegamos nos presentamos, calentamos el partido era a las 12 del dia, Victor Montiel nos aseguro que el partido lo teniamos ganado reglamentariamente — MON/)RAGON (@LMondragon83) January 17, 2021

El jugador mencionó que entiende las ganar de jugar el partido, pero ante la falta de profesionalismo, Atlético Veracruz no salió, añadiendo que los árbitros “no pueden ser reemplazados de buenas a primeras” y criticó que en los partidos de torneo regular, fueron locales en cinco duelos, ya que les pedían requisitos para poder disputar un partido, pero lamentó que ahora los requisitos ya no son importantes.

En lo deportivo entiendo las ganas de jugarlo del equipo visitante y de nosotros también, pero en cuestiones de una liga que nos vendio el verso de ser profesional no podemos traicionar nuestra propia idea de actuar como tal — MON/)RAGON (@LMondragon83) January 17, 2021 Nosotros en meses anteriores fuimos perjudicados en lo deportivo jugando 5 partidos seguidos de local, porque nos pedian a fuerza un estadio con lineamientos adecuados, hoy en dia, esos requisitos para la realización de un partido oficial se lo pasan por donde quieren! — MON/)RAGON (@LMondragon83) January 17, 2021

En un video, Mondragón mostró que la ambulancia llegó a las 2:20 de la tarde, cuando el partido entre Atlético Veracruz y Jaguares Jalisco estaba programado a las 12:00 del día.

En otra publicación, Manuel Mondragón mostró la cédula de arbitraje, en el que daba como ganador a Atlético Veracruz.

La cédula al final del partido! pic.twitter.com/ntYDodcnO9 — MON/)RAGON (@LMondragon83) January 17, 2021

Actualmente, Chapulineros de Oaxaca, Industriales Naucalpan y Furia Roja están en semifinales de Liga de Balompié Mexicano.