Ambriz no quiere sorpresas y manda este 11 ante Xolos

Tijuana, Baja California.- Ignacio Ambriz no quiere salir con un resultado negativo de la cancha del estadio Caliente y su once inicial no será distinto al visto en el torneo regular.

Con Rodolfo Cota en el marco, el portero estará acompañado en defensa por Ramiro González y Andrés Mosquera, como defensas centrales. Como laterales estarán Fernando Navarro, quien vuelve, tras no jugar ante Pachuca; y William Tesillo.

En mediocampo destaca el regreso de Jean Meneses, quien estará en el sector con Luis Montes, Iván Rodríguez y el goleador del torneo, Ángel Mena.

Como delanteros estarán Joel Campbell y José Juan Macías.

¡VAMOS POR MÁS!



Esta es la alineación que el Profe Ignacio Ambriz manda a la cancha.



¡Vamos León! �� pic.twitter.com/jJ4YxLHef0 — Club León (@clubleonfc) 9 de mayo de 2019

En cuartos de final, si queda empatado el marcador global, el primer factor de desempate es el gol de visitante, por lo que la Fiera deberá salir a anotar a la cancha de Xolos.