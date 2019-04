'Liguilla es otro torneo, no creo en 'maldiciones'', dice 'La Tota'

León, Guanajuato.- Se dice que es muy raro que el primer lugar de la tabla general termine coronándose, pero la realidad ya la veremos... León está jugando un torneo en este momento y cuando sea momento de la Liguilla, es otro totalmente distinto.

Los muchachos están actuando bien, están dirigidos extraordinariamente por Ignacio Ambriz, es un momento que viví como futbolista y en el que el plantel está eufórico pero también consciente de la responsabilidad que tienes a futuro, cuando un equipo está jugando tan bien y hay una buen relación entre todas las partes, al menos esa es la impresión que me da, eso ayuda mucho.

Uno como jugador se siente bien, el técnico también se siente respaldado por su equipo y los resultados se dan. Pero el futbol es impredecible, somos seres humanos y en ocasiones cometemos errores que pueden costar caro, ahí también cuenta la manera en la que se maneja la presión por la importancia de lo que se está haciendo.

No es lo mismo un juego de campeonato a uno ya de Liguilla, ahí juegan los mejores e inicia otro torneo, así hay que verlo. Lo que hiciste te puso en el lugar en el que estás, ahora es empezar de cero y ahí se verá si los muchachos no perdieron piso, que eso también en ocasiones cuenta mucho, al igual que la comunicación que debe de existir, todos deben estar en la misma sintonía.

El técnico y su equipo tienen mucho que ver para que el plantel no se pierda, ¿qué han ganado?, nada, sólo un buen lugar... lo que interesa es el campeonato y se acabó. Que tengan un récord ahorita es sólo eso, un récord que pasará a la historia. Es necesario seguir en el mismo camino.

Yo tengo confianza en el cuerpo técnico de Ignacio Ambriz y en los muchachos, deseo y espero que no pierdan piso, que estén conscientes de que esto no termina hasta que termina, han hecho una buena campaña pero apenas es el principio, falta lo importante.

Yo no creo en la “maldición del superlíder”, creo en los jugadores, esas tonterías no deben de tomarse en cuenta, lo importante es el futbol que se despliega y eso es lo que dará pie a ser campeones, pero se tiene que estar consciente de que lo más complicado apenas empieza.

Sería interesante que la directiva hablara con el equipo, no sé si lo hayan hecho, para que el objetivo del campeonato no se convierta en una presión, hacerles ver que tienen la capacidad para conseguir el objetivo, que no hay que perder la cabeza, así se mantiene el buen paso.

