Liliana Ibáñez no se rinde y tratará de clasificarse a Tokio 2020

Guanajuato.- La nadadora celayense Liliana Ibáñez no quita el dedo del renglón y se mantiene firme en su sueño de llegar a Tokio 2020, por lo que luego de salir de una terrible lesión, se siente totalmente plena para buscar clasificarse a la justa olímpica.

Ibáñez vivió el 2019 lleno de pruebas físicas y tuvo que sacrificar su participación en los Juegos Panamericanos de Lima y regresar a las actividades en la recta final del año.

“No me quería ir del 2019 sin competir, regresar al final del año me hizo sentir muy bien, recordé el por qué hago esto, el competir para mí es la vida entera; en el momento cuando nado 50 metros libres no quisiera estar en ningún otro lugar, me puedes poner mil opciones y elegir nadar una y otra vez”, comentó la guanajuatense en entrevista.

Ibáñez se dijo decidida a cumplir la marca de 24:77 segundos en los 50 metros libres y el 54:38 en los 100 metros libres y así poder llegar a los Juegos Olímpicos.

La meta ahí ha estado desde el día uno. Luego de mi operación yo sé que estoy entrenando sin dolor y es lo que quería. Sé que estoy trabajando bien y sólo queda concentrarme en seguir dando lo mejor de mí y estar mentalmente fuerte para poder llegar a Tokio".

Fuerte mentalmente

La clave para salir adelante ante las lesiones, señala Liliana, ha sido el aspecto mental.

En gran parte fue el factor mental, pero también el motivacional, porque cuando yo tomé la decisión de operarme (en 2018) lo hice con la intención de ir a Tokio. En el momento fue difícil, pero siempre tuve en mi mente la meta final, que era regresar y estar fuerte en este 2020”.

Además, la primera mujer mexicana en bajar los 53 segundos en la prueba de los 100 metros libre confirmó que tiene en puerta una competencia en los Estados Unidos, que le servirá para seguir cumpliendo su objetivo. El evento será en Misión Vieja, California a finales de marzo.