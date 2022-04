Liliana Ibáñez rechaza beca de $6,000. La apoyarán Celaya y Guanajuato

Liliana Ibáñez, nadadora celayense, reveló que fue una de las afectadas por el recorte a las becas que dará este año la Comisión Nacional del Deporte (Conade).

En conferencia de prensa en línea, Liliana Ibáñez recordó que recibía una beca mensual de 30 mil pesos, pero como no compitió en los Juegos Olímpicos de Tokio, el apoyo federal fue eliminado.

“Al final del día no logré dar las marcas clasificatorias a Tokio y se me hizo una reducción (de la beca) del 100 por ciento, por lo que hubo un momento en el que quedé con cero pesos”, dijo la guanajuatense.

Ibáñez no clasificó a Tokio 2020, pues en el ciclo olímpico sufrió lesiones, se operó el hombro y además batalló para entrenar en la alberca por la pandemia.

Además, reveló que tras la cancelación de su beca, le ofrecieron un apoyo casi simbólico de 6,000 pesos mensuales, el monto mínimo asignado a los atletas de alto rendimiento que no brillaron en Tokio 2020.

“Se me hizo la reducción de beca y se me invitó a pertenecer a las de Conade, pero fue una decisión propia de no aceptar, ya que quería mi libertad”.