Liliana Ibáñez se mantiene activa y pensando en Tokio

Guanajuato.- Este lunes se realizó la primer conferencia de prensa virtual por parte de Code Guanajuato y los medios de comunicación entre los que se tuvo la presencia del periódico AM, quienes pudieron conversar con la nadadora Liliana Ibáñez quien sigue firme en clasificarse a Juegos Olímpicos.

Pese al freno de actividades la nadadora explicó cómo ha trabajado: "Me he mantenido activa, he tratado de seguir los entrenamientos los más posible, obviamente no ha habido actividad en la alberca y en estos días tan críticos no me expongo a salir, pero hemos tratado de acercarnos lo más posible al entrenamiento utilizando los músculos que utilizaría dentro del agua como si estuviera nadando”.

Yo sigo estando lista, me siento ya en el banco de salida, he entrenado muy fuerte, yo me siento muy ben pero extraño mucho eso (nadar) porque eso nos pasa mucho a los atletas de alto rendimiento, porque queremos competir, queremos sentir que tenemos a alguien al lado”.

Para Ibáñez, la planeación que tenía en mente para clasificarse a Tokio se recorrerá un año, por lo que los eventos en los que la guanajuatense planeaba competir en este 2020 tales como el ‘Mare Nostrum’ en Mónaco (originalmente programado a finales de mayo) ahora no son del todo su prioridad ya que tendrá oportunidad de buscar una marca antes.

Recordar que la celayense, se encuentra buscando la marca A' que es 24.77 y 54.38, por lo que se dijo motivada a seguir trabajando ya que aceptó sentirse en el mejor momento de su carrera luego de haber dejado en el pasado la dolorosa lesión que la alejó de las albercas.

IP