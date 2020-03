Liliana y Nacho Prado volverán a Guanajuato para entrenar rumbo a Tokio 2020

En una competencia como los 50m ��♀️��, cada centésima es vital y los pequeños detalles marcan diferencia. GRACIAS de corazón �� a mis patrocinadores personales por éste banco de salida nuevo ���� por creer y acompañarme en el camino. Éste tren no para hasta #Tokyo2020���� #TEAM ❤

A post shared by Liliana Ibáñez (@liliyaks) on Dec 11, 2019 at 5:02pm PST