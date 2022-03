'¿No sabes a quién estás amonestando?', le dijo a Messi a Archundia y el ex árbitro le respondió de forma épica

CDMX.- En plática para el podcast ‘Juego Peligroso’, Armando Archundia contó cuando Lionel Messi lo cuestionó en la final del Mundial de Clubes de 2009, preguntándole si no sabía a quién estaba amonestando, y el ex silbante le respondió de forma épica.

Armando Archundia fue el árbitro central en la final del Mundial de Clubes de 2009 entre FC Barcelona y Estudiantes de La Plata, y en una jugada, el silbante amonestó a Lionel Messi, por simular una caída.

Hay unas fotos donde estamos cara a cara, somos de la misma estatura, física. Y de repente me dice: ‘¿Por qué me amonestas?’. Porque se tira (respondió Archundia). ‘Es que me están pateando’ (dijo Messi). Usted se tira (contestó el exsilbante). Y me dice: ‘¿No sabes a quién estás amonestando?’”, contó Archundia.