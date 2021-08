Messi se despide del Barcelona o el Barcelona se despide de Messi, el fin de una era llegó

El fin de una era llegó, Messi se despidió del Barcelona en una emotiva conferencia de prensa

Messi no aguanto las lágrimas y se soltó a llorar después de que llegó desde los 13 años a la que fue su casa, en donde creció, en donde lo apoyaron, en donde le mostraron el camino para ser el mejor del mundo

"Me toca despedirme ... han sido muchísimos años, toda mi vida. Llegué aquí a los 13 años y no puedo estar más orgulloso de todo lo que he hecho y vivido en esta ciudad, donde seguro que volveré algún día. Además, le he prometido a mis hijos. Agradecer a todos los compañeros y ex compañeros, a todos los trabajadores del Club, siempre intente actuar desde la humildad y respeto, espero que esto sea el recuerdo de mí aparte de todo lo que tuve la suerte de hacer en el césped".